I tifosi con Dan: "Ma non venda i nostri gioielli"

Moderato entusiasmo tra i tifosi della Roma, più o meno noti, a proposito della cessione di proprietà che vedrà James Pallotta passare il testimone a Dan Friedkin. L'investitore texano acquisirà la Roma per circa 800 milioni di euro, considerati i debiti del club e la ricapitalizzazione. Il tutto in attesa di capire cosa sarà dello Stadio di Tor di Valle.

Intanto i tifosi, che non sono mai arrivati ad amare visceralmente James Pallotta, chiedono a gran voce il ritorno di Totti e De Rossi ma anche che i pezzi migliori della rosa non vengano ceduti, dopo una trattativa per la cessione del club che è andata avanti in tempi piuttosto spediti.

(La Repubblica)