I fantasmi del 7-1 non agitano la Roma, Fonseca: «Siamo pronti». Pallotta-Friedkin: è gelo

L’ultima volta fu una bufera. Finì 7-1, era il 30 gennaio scorso e nei quarti di finale di Coppa Italia la Fiorentina spazzò via la Roma di Di Francesco e Monchi. Paulo Fonseca si è invece limitato all'attualità con la squadra: «Non ne abbiamo parlato, nessuna parola a riguardo. Sappiamo che la partita a Firenze è sempre difficile per la Roma. Penso che sarà una sfida molto difficile, perciò sappiamo che dobbiamo essere molto concentrati». Sul mercato il tecnico non si sbilancia, anche se Pinamonti sta perdendo quota a vantaggio di Mariano Diaz (si parla di un possibile prestito).

Sullo sfondo la partita fra il presidente Pallotta e Friedkin, descritto come stupito e deluso per la mancata risposta all'offerta da 750 milioni. Tra le parti ora è stallo, ma la trattativa non è chiusa, anche perché il fondo Starwood, socio di Pallotta, preme per uscire.

(Gasport)