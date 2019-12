Gli auguri di Natale tra bimbi, maghi e un intruso...

Ieri sera la Roma si è ritrovata al Parco dei Principi, ai Parioli, per l'annuale cena natalizia. Erano presenti solo giocatori, staff tecnico e i massimi dirigenti romanisti. Una cena "in famiglia" in cui l'importante era solo stare insieme. Finiti i festeggiamenti ognuno è tornato subito a casa, venerdì sera c'è la partita fondamentale con la Fiorentina e nessuno ha intenzione di perdere.

La serata era dedicata esclusivamente al gruppo, a rimarcarlo è stato anche il ds giallorosso Petrachi, che al suo arrivo ha dichiarato: «Stasera siamo qui solo per farci gli auguri di Natale». La serata è stata anche caratterizzata da un ospite a sorpresa, ossia Lotito, presidente della Lazio, che si è presentato al Parco dei Principi ma per partecipare a un'altra festa, quella organizzata dalla Federcalcio.

(gasport)