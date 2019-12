Friedkin, a Roma soldi e cuore: un bel segnale per la Serie A

Entusiasmo da parte dei tifosi giallorossi per il passaggio di mano da James Pallotta a Dan Friedkin, con un investimento da parte del magnate americano tale da lasciar credere che l'obiettivo sia quello di portare la Roma in alto, perché non si investe così tanto se non si intravede la possibilità di un'ulteriore crescita. L'altissima valutazione del club giallorosso è una buona notizia per il calcio italiano, che sembra dunque attirare ancora investimenti importanti. Il tempo permetterà di analizzare la Roma di Pallotta con più equilibrio, ma i tifosi smetteranno di vivere la scoperta di nuovi talenti in rosa con la paura di perderli non appena abbiano spiccato il volo.

(Gasport)