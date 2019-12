Florenzi, il Valencia fa sul serio e lui ci pensa

Valencia su Alessandro Florenzi. A Trigoria è stata recapitata una Pec, ossia una mail con valore legale, del Valencia per richiedere il capitano giallorosso. L'offerta è articolata e prevede nel primo step un prestito oneroso, è presente poi il diritto di riscatto che diventerebbe obbligo fissato a 16 milioni solo in due casi: se il club spagnolo raggiunge la Champions a fine stagione; se approda in questa edizione almeno alle semifinali.

Tra Natale e Capodanno è previsto un incontro con l'agente del 24 romanista, avvertito della proposta del Valencia. La sensazione è che tutto dipenda da Florenzi, considerando anche l'Europeo. L'ipotesi Fiorentina, dopo l'esonero di Montella, è sfumata. Infine, Jesus piace al Bologna, Pastore al Lione.