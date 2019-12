Novembre è passato abbondantemente, ma del risanamento dello stadio Flaminio annunciato dall'assessore allo Sport Daniele Frongia non c'è traccia. La promessa era arrivata in estate, ad agosto, ma ad oggi l'intervento del Comune per rimettere a nuovo lo stadio costruito da Nervi per le Olimpiadi del 1960 non c'è stato.

(Corsera)