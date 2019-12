Fiorentina, Vlahovic: "La rosa della Roma è composta da giocatori di livello, ma noi non abbiamo paura di nessuno"

La Roma venerdì sera andrà a giocare a Firenze contro una Fiorentina che è riuscita, domenica sera, a pareggiare contro l'Inter di Conte. Protagonista assoluto della sfida è stato Dusan Vlahovic, autore del gol del pareggio, che ha rilasciato questa mattina un'intervista in cui, tra le altre cose, ha parlato dei giallorossi e della sfida che metterà in campo venerdì contro Edin Dzeko. Queste le sue parole.

Venerdì arriva la Roma: come vi sentite dopo il pari di domenica, più tranquilli?

No, assolutamente. Tranquillità e rilassamento non fanno parte del nostro dna. Siamo attenti, carichi e concentrati. Lavoreremo per ottenere un buon risultato e arriviamo alla sfida con un punto in più in classifica.

Con Edin Dzeko sarà un po’ una sfida… dei Balcani

E’ stato anche capocannoniere, chapeau. Ma Fiorentina-Roma non sarà mai una sfida tra me e lui. Per me l’unica cosa che conta è sempre il gruppo, la squadra è la cosa più importante in assoluto.

Si sussurra di un interesse della Fiorentina per Florenzi: potrebbe fare comodo?

Io so solo che è il capitano della Roma. Per me è un avversario, per di più molto pericoloso. Di tutto il resto non mi curo.

La squadra di Fonseca ha grande qualità in ogni reparto. Condivide?

La rosa è composta da giocatori di livello, ma noi non abbiamo paura di nessuno. Con la grinta e la voglia di domenica scorsa potremo riuscire a fare un nuovo risultato. Sarà una bella sfida.

(corsport)