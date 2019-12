Fiorentina-Roma si gioca al mercato. Idea Castrovilli

Venerdì sera la Roma andrà in scena a Firenze contro la Fiorentina. Ma a far parlare non è tanto la partita in sé quanto piuttosto gli intrecci di mercato che legano queste due società. Pradè, direttore sportivo viola, starebbe infatti lavorando per portare in Toscana sia Alessandro Florenzi che Nikola Kalinc. Entrambi sono in cerca di una maglia da titolare visto che con la Roma non trovano spazio e Fonseca, tecnico giallorosso, non sembra vederli bene all'interno del proprio scacchiere.

Sul fronte Roma il direttore sportivo Petrachi ha messo gli occhi su un giovane talento della Fiorentina. Castrovilli piace ai giallorossi e sicuramente si proverà a lavorarlo per portarlo nella Capitale. Il giocatore ha lo stesso agente di Alessio Riccardi, giovane talento della Primavera romanista, che piace molto al ds Pradè e che quindi potrebbe rientrare nella trattativa. Su Castrovilli non ha messo gli occhi solo la Roma, ma Petrachi è già pronto a lavorare in vista del mercato estivo.

