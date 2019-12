Dopo le esperienze in Brasile, Bruno Peres, da gennaio, tornerà alla Roma per la scadenza del prestito. Sarà dunque a disposizione di Fonseca, che prima di cederlo nuovamente in prestito, vorrebbe prima testarlo in allenamento. Il brasiliano si sta tirando a lucido per ottenere una chance, infatti è seguito da un personal trainer che lo sta tenendo in forma.

(tuttosport)