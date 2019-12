Fazio è pronto e Smalling può recuperare: difesa blindata

Chris Smalling farà un nuovo tentativo per Firenze. Ieri il difensore inglese si è allenato di nuovo a parte perché il trauma distrattivo al ginocchio sta migliorando, ma non ancora del tutto. Fonseca non vuole però correre rischi. Probabile quindi che Smalling torni in campo nel 2020 e che al Franchi ci saranno Mancini (che tra pochi giorni convolerà a nozze) e Fazio, strafavorito su Cetin e Juan Jesus. Il turco è considerato ancora acerbo e, a tratti, troppo irruento, il brasiliano è sparito dalle rotazioni e non vede il campo da quasi tre mesi. Probabile che a gennaio vada altrove, in prestito, ma il ricco contratto da oltre 2 milioni a stagione non facilita eventuali trattative.

Fazio, invece, è decisamente più continuo, anche se questa è la prima stagione da quando è a Roma a non essere più un titolare fisso: «Ma anche chi gioca meno - chiarisce a Sky - deve sempre farsi trovare pronto. Conta solo la Roma. A Firenze con voglia e cattiveria, dal primo minuto, per portare a casa una vittoria che sarebbe davvero importante per rimanere in alto in classifica».

(Gasport)