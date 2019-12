Ecco come cambia la Roma: Friedkin jr al vertice e tante conferme (per ora). Ipotesi De Rossi

Cambia la proprietà, ma non il managment. Pallotta e Friedkin hanno trovato l'accordo verbale sul prezzo di vendita della Roma e, almeno per il momento, il magnate texano non sembra essere intenzionato a cambiare le figure dirigenziali del club. Il Ceo rimarrà Guido Fienga, che da mesi si sta occupando della trattativa. Conferme anche per Zubiria, Petrachi e Morgan De Sanctis. Se ne andrà invece Franco Baldini, fido consigliere di Pallotta mai sopportato dalla piazza. In uscita anche Baldissoni, che dovrebbe lasciare il club una volta conclusa la vicenda stadio.

In atto anche qualche tentativo di riportare De Rossi a Trigoria: gli è stato offerta la panchina della Primavera, con il padre Alberto che diventerebbe il responsabile delle fasce alte del settore giovanile. Il nodo però è legato alla volontà di Daniele: ancora non sa se continuare a giocare o appendere gli scarpini al chiodo.

(Corsera)