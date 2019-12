È vietato guardare in casa degli altri

La Roma è una squadra solida. Grazie alle scelte e al lavoro del ds Petrachi i giallorossi possono vantare ottimi giocatori in ogni reparto: dalla difesa all'attacco, alternando giovani talenti a giocatori di grande esperienza. Proprio grazie al mercato estivo i giallorossi possono oggi essere in corsa in tutte e tre le competizioni che stanno disputando. Adesso non bisogna fermarsi. Basta guardare in casa degli altri, si può per una volta pensare solo a noi stessi. Il mercato invernale deve portare altre certezze e deve essere di pari livello con la squadra costruita fino a questo momento, altrimenti sarà stato tutto inutile.

(corsera)