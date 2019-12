Con la vittoria di ieri contro la Fiorentina, la Roma è riuscita a consolidare il suo posto in Champions allungando la striscia positiva di 4 vittorie ed un pareggio. Le assenze di Chiesa e Ribery sono state fatali per la Viola che ha subito il tiki-taka e le ripartenze dei giallorossi. Con il magro bottino di 1 punto in 6 gare, sul banco degli imputati c'è Montella che verrà valutato da Commisso in questi giorni di vacanze natalizie.

(Gasport)