Domani allenamento al Tre Fontane

Sono tornati ad allenarsi nella giornata di ieri i calciatori della Roma, dopo la pausa per le vacanze natalizie. Tutti presenti, eccetto Zappacosta che si trova a Cortina dopo essersi però allenato nei giorni precedenti. Rimangono fermi Pastore, Santon, Cristante e Kluivert mentre hanno svolto lavoro individuale programmato Pellegrini e Smalling.

Previsto per la giornata di domani alle 15.00 un allenamento a porte aperte al Tre Fontane: la società ha deciso di permettere ai sostenitori giallorossi di salutare il nuovo anno accanto alla squadra. Le tribune sono andate sold out non appena è stato possibile prenotarsi per assistere alla sessione: presenzieranno circa 2600 tifosi.

(Il Messaggero)