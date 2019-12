La rivincita di Diawara. Il centrocampista, arrivato a Roma come riserva del Napoli, dopo i primi mesi di ambientamento si sta rendendo sempre più indispensabile per il centrocampo giallorosso. Dopo aver recuperato a pieno dall’infortunio al menisco, Amadou si è rivelato uno dei punti fermi di Fonseca. Bravo con i piedi, ha incantato tutti per la precisione dei palloni che serve agli attaccanti. Adesso è lui, insieme a Veretout, il custode delle chiavi del centrocampo romanista.

(Il Messaggero)