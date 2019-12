Debra, la First Lady archeologa che cerca reperti a Monte Verde

Debra L. Friedkin è destinata a ricoprire il ruolo di First Lady giallorossa, con interessi che spaziano dall'archeologia alla filantropia alle questioni immobiliari. Un sito archeologico porta persino il nome della signora Friedkin: è in Texas ed è il luogo in cui è stata rinvenuta la più antica arma mai ritrovata in America, nel sito di Monte Verde: come il quartiere di Roma, ma in due parole. Si occupa anche di alcune delle attività in Tanzania del gruppo Friedkin, e le sta a cuore la tutela dell'ambiente.

(Il Messaggero)