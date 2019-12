De Rossi: possibile addio al Boca dopo il cambio dirigenziale

Ora che la dirigenza del Boca Juniors è passata di mano, la permanenza di Daniele De Rossi in maglia Xeneize non è più così certa. Il minutaggio dell'ex centrocampista della Roma è stato, negli ultimi mesi, fortemente limitato dai problemi fisici e sia Juan Roman Riquelme che Jorge Ameal, neopresidente, non sarebbero convinti della tenuta del numero 16 in vista della prossima stagione. Il 3 gennaio De Rossi farà ritorno in Argentina per discutere la sua posizione con il club di Buenos Aires.

(Olè)