Dan a muso duro per Tor di Valle

Che lo stadio di Tor di Valle si realizzi o meno poco incide sull'esito della trattativa tra Pallotta e Friedkin per la cessione della Roma. Il magnate texano acquisirà il club ad ogni modo. L'investitore ha però voluto lanciare un messaggio, che sembra essere arrivato molto chiaramente in Campidoglio: qualora sorgessero ulteriori problemi per la realizzazione dello stadio nell'area di Tor di Valle, il progetto verrebbe azzerato, riformulato ex novo e proposto ad altri interlocutori, da un'altra parte.

(Corsport)