Cristante, Kluivert e Santon per Fonseca. Frena anche Vitek

I rinforzi per gennaio rientrano dall'infermeria. Primo su tutti Cristante che potrebbe essere a disposizione contro la Juventus. Il rientro di Zappacosta è previsto per febbraio, mentre torneranno a disposizione alla ripresa Kluivert, Pastore e Santon. Gli indiziati che potrebbero lasciare Trigoria sono Kalinic e Juan Jesus che hanno un ingaggio alto. La mancata menzione allo stadio della Roma da parte di Virginia Raggi nel discorso di Natale ai media ha frenato il magnate ceco Vitek, che voleva acquistare i terreni di Tor di Valle. Frena anche la trattativa Friedkin-Pallotta sempre sulla questione dello stadio. L'attuale presidente del club considera il progetto già accettato, mentre il magnate texano considera solo gli 80 milioni spesi fino ad ora. La sua offerta è ferma a 750 milioni ai quali vanno defalcati i 272 milioni di debiti e la ricapitalizzazione di 150 già approvati, mentre Pallotta non dimentica i precedenti aumenti di capitale per un totale di 180 milioni.

(Tuttosport)