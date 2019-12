C'è De Rossi nella nuova Roma di Friedkin

La Roma sta per cambiare proprietà. Friedkin ha alzato l’offerta da 750 milioni a 775-780 e quest’ultimo rilancio ha fatto vacillare Pallotta. Filtra ottimismo, dunque, per un closing in tempi ragionevoli. L’arrivo di Friedkin non vuol dire che la Roma si tufferà nel mercato alla ricerca dei giocatori migliori. Le regole del fair play finanziario ci sono.

Una grande novità, però, potrebbe essere rappresentata dal ritorno di Daniele De Rossi. L'ex capitano giallorosso ha avuto un contatto indiretto con il gruppo per uno scambio di informazioni. Per lui, che sta per lasciare il Boca, sarebbe pronto un contratto nello staff tecnico.

