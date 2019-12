Castrovilli è l’obiettivo. Mancini “scarto” Viola

Era l'estate del 2013 quando Montella convocava in ritiro con la Fiorentina un giovane Gianluca Mancini, che quell'anno esordirà in amichevole contro il Malaga e disputerà anche quattro partite di Europa League. Poi di nuovo in Primavera, per esser ceduto due anni dopo al Perugia. Questo è un grande rimpianto della Viola, che tra i propri giocatori scartati può annoverare anche Nicolò Zaniolo. Il numero 22 giallorosso infatti è passato da Firenze, salvo poi esser ceduto nell'ultimo giorno di mercato.

Per quanto riguarda le trattative per la sessione di calciomercato invernale sono molte le trattative che legano Fiorentina e Roma. Il club di Firenze sarebbe interessato a Florenzi e Kalinic. Il primo cerca spazio per giocare di più, il secondo non trova fiducia da parte di Fonseca come vice Dzeko. La Roma, attraverso il proprio ds Petrachi, ha messo gli occhi su Castrovilli, giovane talento viola. L'agente del giocatore è lo stesso di Riccardi, sul quale Pradè avrebbe messo gli occhi, e la possibilità che ci sia uno scambio tra i giovani non è da escludere.

(Il Messaggero)