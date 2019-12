Il Lipsia diventa campione d'inverno in Bundesliga per la prima volta nella sua storia ed una parte del merito è anche di Patrik Schick: l'attaccante ceco di proprietà della Roma, rientrato da un lungo infortunio, è stato coinvolto di media in una giocata decisiva ogni 57 minuti nelle ultime 6 partite. Due assist, un rigore procurato e 4 gol messi a segno. Il diritto di riscatto da parte del Lipsia è già fissato a 28 milioni di euro.

(Corsera)