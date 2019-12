Calciomercato Roma, Arsenal interessato a Mertens: sull'attaccante anche giallorossi, Juve, Inter e Lazio

Il contratto in scadenza a giugno 2020 ed un ruolo all'interno della rosa che sembra non essere più quello del calciatore inamovibile: dopo 7 anni trascorsi al Napoli Dries Mertens potrebbe decidere di andar via. In prima linea per accaparrarsi l'attaccante belga ci sarebbe l'Arsenal, ma anche Inter, Juventus e Roma sarebbero interessate al giocatore. Nelle ultime ore, poi, anche la Lazio si sarebbe iscritta alla lista delle pretendenti per Mertens, seppur in netto svantaggio rispetto alle altre concorrenti.

(Il Mattino)