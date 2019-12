Il futuro di Alessandro Florenzi è in dubbio. Il capitano della Roma ha gradualmente perso spazio fino a ritrovarsi come alternativa da terzino destro, nonostante le ultime due partite giocate dal 1'. Tanto che ultimamente si è parlato di una sua possibile partenza a gennaio, con la Fiorentina interessata al giocatore. Non solo i viola, però, seguono il 24 giallorosso che è nel mirino anche di Cagliari e Milan, interessate ad un prestito di 6 mesi.

