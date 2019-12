Portati via ancora qualcosa, Anno Vecchio. Da quel "poteva essere" che non è stato allo stordimento dopo gli addi di Francesco Totti e Daniele De Rossi, fino alla fatica di ricominciare sempre da capo. Portaci quello che ancora ci manca, Anno Nuovo. Dall'entusiasmo corale di un'impresa, non solo sfiorata, ma portata fino in fondo alla forza tranquilla di Fonseca.

(Corsera - P. Di Caro)