Altra tegola sulla testa di Parnasi

Altra tegola per Luca Parnasi, il costruttore attualmente sotto processo per presunte irregolarità nella vicenda Stadio della Roma. Il liquidatore della holding di Parnasi aveva infatti presentato, alcuni giorni fa, una richiesta di concordato con riserva di presentazione di un accordo di ristrutturazione del debito.

All'atto della messa in liquidazione di Parsitalia, nel 2017, era stato firmato un piano di ristrutturazione con i creditori principali, su tutti Unicredit. Altra parte del passivo era nei confronti dell'Erario e Parsitalia, nonostante l'avviso all'Agenzia delle Entrate, non ha avviato i negoziati con la totalità dei creditori, anche a causa dell'accordo trovato nel frattempo da Unicredit per cedere immobili e terreni di Tor di Valle per la cifra di 67 milioni di euro alla Cpi Property Group di Radovan Vitek. La vendita dovrebbe perfezionarsi entro il 20 gennaio e gli utili dell'operazione verranno utilizzati per soddisfare i creditori di Parsitalia.

L'Agenzia delle Entrate non ha però ritirato l'istanza di fallimento presentata nel 2018: questo ha determinato la necessità di Parsitalia di presentare la richiesta di concordato.

(Milano Finanza)