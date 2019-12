Giorno di festa ieri per il difensore della Roma Gianluca Mancini, che ha spostato la sua compagna Elisa dopo cinque anni di fidanzamento. Alle nozze, celebrate a Firenze nella chiesa di Ognissanti e poi festeggiate al St. Regis, erano presenti i giallorossi Pellegrini e Spinazzola, ma anche ex compagni come Gollini e Caldara. Niente viaggio di nozze esagerato per i due, che rimanderanno tutto in estate. Lunedì Mancini è atteso a Trigoria per la ripresa degli allenamenti.

(Gasport)