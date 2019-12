Alibegovic della Virtus con "l'idolo" Dzeko

IL TEMPO (F. BIAFORA) - La Virtus Roma incontra la Roma. Su invito del club giallorosso Amar Alibegovic, ala-centro bosniaca della società di pallacanestro neopromossa in Serie A, ha assistito dagli spalti alla partita con la Spal, avendo poi a fine match l'occasione di scambiare la casacca con Dzeko, autentico idolo in patria e capitano della nazionale. «Un piacere incontrarti e una bellissima esperienza allo stadio. Grazie alla Roma per l'ospitalità» il messaggio pubblicato su Twitter da Alibegovic.