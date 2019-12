Adesso la difesa è un bunker: merito anche dei due mediani

Sembrano lontanissimi i tempi in cui la Roma subiva 6 gol nel giro di tre partite. Eppure succedeva solo all'inizio di questo campionato, quando la difesa giallorossa lasciava presagire ad una stagione da montagne russe. Poi alcuni aggiustamenti di Paulo Fonseca, uniti all'inserimento di Chris Smalling e quella della Roma è diventata la miglior difesa in Serie A negli ultimi due mesi, la terza in assoluto del torneo.

Dal Roma-Cagliari delle polemiche, i giallorossi hanno subito solo 8 gol in 11 gare - media di 0.72 a partita - con ben 4 clean sheets. Uno dei segreti è l'intesa che Gianluca Mancini e Chris Smalling sono riusciti a trovare, ma non è l'unico: il filtro operato dalla cerniera di centrocampo formato da Jordan Veretout ed Amadou Diawara è almeno altrettanto decisivo. Obiettivo: dare seguito alla tendenza contro Torino e Juventus.

(Gasport)