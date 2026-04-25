Ciak, si gira

LR24 ( AUGUSTO CIARDI ) - Bologna-Roma è la terza partita fantasma consecutiva che giocherà la squadra di Gasperini. Perché dal pre Roma-Pisa, il campo è diventato secondario, periferico. Chiacchiere e comunicati, accuse e risposte, lacrime e retroscena. Ecco, a ventiquattr'ore dal comunicato con cui Friedkin ha licenziato Ranieri, ovunque vai, qualsiasi social frequenti, su ogni frequenza e in tutte le tv c'è qualcuno che ti racconta esattamente come siano andate le cose negli ultimi dieci mesi, snocciolando aneddoti scabrosi, svelando retroscena bomba. In ogni caso, non aggiungendo nulla. Perché, a meno che certe dinamiche interne non vengano riportate a caldo, diventano un romanzo coi capitoli spesso suggeriti da chi orbita attorno a vincitori e vinti. Anche perché pure i sassi sapevano che i rapporti fra Gasperini, Ranieri e Massara fossero pessimi e peggiorassero di settimana in settimana. Ma il giorno dopo un fatto che segna una porzione di storia, si ostenta conoscenza totale delle vicende nei minimi dettagli. Un viavai di racconti in cui Gasperini appare sempre di più come il sanguinario carceriere di Ranieri e Massara, o al contrario in cui Ranieri viene dipinto come un vecchio pazzo in preda ad attacchi di mitomania. Non si riesce a voltare pagina. Mai. Ora l'unico motivo di interesse dovrebbe essere, per logica, la separazione da Massara e la nomina del nuovo direttore sportivo, perché dopo i fattacci di ieri, l'organigramma della Roma è ancora più ridotto all'osso. Ieri è stato diffuso soltanto un comunicato. Ne mancano due, per la separazione da Massara e per annunciare il sostituto. Ogni giorno che passa equivale a una settimana di ritardo. Ma Roma si distrae facilmente. Per giorni si continuerà a parlare dei rapporti fra Ranieri e Gasperini, fra annunci di rivelazioni clamorose, rancori diffusi e schieramenti palesi. Chi dovrebbe avere fretta di decidere, dorme sonni tranquilli,perché Roma è una piazza senza pressioni. Roma piazza difficile è una barzelletta che nel duemilaventisei non fa neanche più ridere.

In the box - @augustociardi