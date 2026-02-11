Due banane

LR24.IT (A. CIARDI) - In piena corsa per tornare in Champions League, valorizzando l'organico come soltanto lui ha dimostrato di sapere fare. Gasperini merita le chiavi di Trigoria senza essere nato nei rioni e nei quartieri della città, senza la necessità di avere claque schierata e sempre in prima linea per difese d'ufficio. I suoi crediti sono legati alla meritocrazia. Strano, eh? La meritocrazia ancora esiste. E ti fa spiccare fra la massa anche quando persone semplicii ti appiccicano etichette invalidanti. Perché Gasperini per molte persone semplici che si prestano a considerazioni troppo più grandi di loro era l'allenatore bocciato dai top club perché era stato cacciato dopo una manciata di partite da un'Inter che, dopo Mourinho, era tornata a non avere capo e coda. Chi conosce le cronache milanesi dell'epoca, sa bene che fronda subì da spogliatoio e gente che ruotava attorno a Moratti. E perché per molte altre persone semplici era il fattucchiere che raggirava gli organi di controllo praticando riti farmaceutici per ottenere risultati magnifici con l'Atalanta.La battuta banalotta dell'epoca era "un'Atalanta stupefacente", seguita da risatine disarmanti, tipo quelle che seguono la battuta originalissima "comprate du' banane così una te la magni".

Prendete la rosa della Roma. Selezionate Ghilardi e Wesley, tanto per fare due nomi. Il difensore centrale è appena stato riscattato. Non vogliamo esagerare dicendo che meriterebbe di stare già nel giro della Nazionale di Gattuso, anche perché quando gli azzurri hanno giocato l'ultima partita, lui stava ancora assimilando il metodo Gasperini. In un Paese in cui ancora ci si chiede se Acerbi possa servire all'Italia, e che esalta fino all'eccesso Calafiori, elegantissimo ma non efficacissimo in marcatura, Ghilardi rappresenta il difensore vecchio stampo che sta imparando criteri di calcio che lo stanno lanciando in orbita. E a chi dice "quanta fretta ma dove corri?" si risponde che nel calcio moderno, in cui Casadei senza neanche un minuto in Serie A valeva 15 milioni di euro, dopo una manciata di partite in campionato in coppa Ghilardi può tranquillamente valere il doppio della spesa fatta dalla Roma per pagare il cartellino al Verona.

E Wesley? "Strapagato" affermavano solenni i giudici che non conoscono ragioni quando sentenziano senza conoscere, spesso, i calciatori di cui parlano. Circa venticinque milioni. Sacrosanti per uno che sta nel giro della Nazionale brasiliana, titolare del Flamengo e non del Bangù, probabilmente sul podio per rendimento e continuità nella Roma quarta in classifica e fra le prime sedici di Europa League. Oggi ogni esterno, anche i normalissimi da sei in pagella, vale non meno di venti milioni. Wesley a fine stagione varrà non meno di quarantacinque milioni tendenti ai cinquanta. Esagerato? È il calciomercato a produrre certe cifre. Ma al netto delle valutazioni, ogni giorno che passa va lodato un professionista che porta risultati e plusvalore. A conferma che la Roma per vincere ha bisogno da sempre di valorizzare i suoi simboli, ma nei ruoli chiave deve affidarsi ai forestieri.