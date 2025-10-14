Gasperini-Inter, quante bugie

LAROMA24.IT (AUGUSTO CIARDI) - Uno è stato attore protagonista della storia dell'Inter da calciatore e ora spera di esserlo da allenatore. Gli altri due, nel giro di pochi mesi nella stessa stagione, nella Milano nerazzurra non hanno lasciato tracce.

Cristian Chivu, dopo la Roma, ha giocato nell'Inter per sette anni. Fra triplete, singoli scudetti e supercoppe viene ricordato come uno dei migliori difensori degli ultimi venti anni. Poi, nella fase finale della carriera, come tutta la squadra, post Mourinho, si è via via spento. Era ancora all'Inter nella stagione 2011-12, quella in cui per tutta l'estate e per un mese di campionato, è stato allenato da Gian Piero Gasperini. Il tempo di perdere la supercoppa con il Milan, e di lasciare tutti i punti in palio in tre delle prime quattro di campionato. Fatale, per Gasperini, fu Novara, a metà settembre.

Al suo posto Claudio Ranieri, già noto all'epoca per essere bravo a riesumare salme calcistiche. Ci stava riuscendo pure a Milano. Parte vincendo, in inverno piazza nove vittorie (otto in campionato più una in Champions League) consecutive. Poi esce col Marsiglia in Europa e in primavera non vince per nove partite di fila. Perde con la Juventus e via pure Ranieri, al suo posto il giovanissimo Stramaccioni. Quarto nome che lega la sua carriera calcistica sia alla Roma sia all'Inter.

Sabato sera Chivu e Ranieri si ritrovano. Acqua passata non macina più, all'epoca si mormorò che il romeno fosse fra i senatori che mal digerivano l'allenatore. Soprattutto il modulo tattico. Gasperini veniva dagli ottimi risultati nel Genoa, lanciando tra l'altro Milito e Motta, non era un ragazzino, bensì un cinquantenne che chiedeva fiducia, ma capì subito che aria tirava, perché dal mercato estivo voleva gente motivata e adatta alla difesa a tre. Si ritrovò invece una collezione di figurine umane, grandi firme con la pancia piena, un plotone di orfani di Mourinho. Al punto che un anno prima indussero, involontariamente, un vate della panchina, Benitez, a salutare tutti a dicembre dopo avere vinto il Mondiale per club.

Chivu contro Gasperini, a bordocampo, sabato sera. Chivu, anzi l'Inter, senza congiure e malevoli intenzioni, ma con tanta indolenza, contro Gasperini, quattordici anni fa. Dati di fatto. Camuffati o addirittura omessi dall'ignoranza e dal passare del tempo, hanno lasciato spazio a bugie di comodo ed etichette ingiustificate. Per anni si è detto che Gasperini non avesse il fisico del ruolo per stare in una big. Da grande lavoratore qual è, ha preso una medio-piccola e l'ha resa regina, vincente, realtà consolidata. E ora ci riprova con la Roma.

"Gasperini può allenare solo le provinciali". Quante volte lo avete sentito? Se avete meno di venticinque anni siete pieni di alibi. Non eravate nati o eravate troppo piccoli per ricordare come sono andate le cose. Se siete grandicelli, o all'epoca seguivate poco il pallone, o vi abbeverate a fonti condizionate nel raccontare le cose.

Gasperini non sarà Capello e Zidane, che hanno iniziato allenando squadre di vertice e con esse hanno subito vinto. Ma ha dimostrato di poterci stare ai vertici. L'importante è che i dirigenti gli diano retta, non vadano per altre strade, perché se prendi Gasperini devi fare di tutto per accontentarlo, altrimenti meglio rivolgersi altrove. Quell'Inter là ignorava le sue richieste, lo frantumò come un vaso di coccio schiacciato vasi di ferro, e poi affidò a Ranieri una macchina che non si accendeva più, con star del calcio ancora frignanti perché avevano perso Mourinho un anno e mezzo prima e ancora portavano il lutto. l'Inter era tornata a essere una gabbia di matti. E lo sarebbe stata per quasi tutti i dieci anni successivi.

In the box - @augustociardi75