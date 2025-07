L'asta del pesce

LR24 (AUGUSTO CIARDI) - Rilancio sul rilancio, sorpasso prima subito e poi effettuato, quindi controsorpasso, offerte respinta a cui segue l'apertura tanto agognata. L'epico racconto delle trattative, proietta i lettori in una finale di tennis fra Sinner e Alcaraz. Un botta e risposta infinito in un match incerto fino all'ultimo colpo. La realtà assume toni fantasiosi, che attirano l'attenzione, gli aggiornamenti diventano come la nicotina per i fumatori, come il cicchetto diurno degli alcolisti. Lo ha scritto X quindi è vero. Ha smentito Y e se lo dice Y è sicuramente vero. Ci si aggrappa agli esperti di mercato e si offre credito persino agli improvvisati, perché ognuno cerca la rassicurazione più che la verità dei fatti. Che sono quasi sempre diversi da come vengono proposti. Perché una trattativa non è paragonabile all'asta del pesce dove ristoratori e titolari di pescherie si litigano la cassa del più bel pesce San Pietro messo in vendita.

"La Roma rilancia ma il Palmeiras vuole cinque milioni in più". Immaginate la scena. Ditemi se vi sembra credibile. Come la trattativa per Svilar descritta dal suo procuratore, secondo cui la Roma fino a un mese fa offriva un piatto di fusaie e il giocatore era praticamente oggi del Milan, domani del Napoli, dopodomani dello United. Passano gli anni ma tantissime persone ancora si fanno trascinare nel vortice del bombardamento live delle trattative. E i protagonisti ci sguazzano. Monchi si era talmente incastrato nella trattativa Mahrez da essere lui stesso quasi ogni giorno ad aggiornare i rilanci della Roma. Siamo arrivati a 31, abbiamo aumentato spingendoci a 33. Salvo poi non prendere Mahrez e constatare che un anno dopo sarebbe andato al Manchester City in cambio del doppio di quanto proponeva la Roma. Tanto da pensare di chiedere a Monchi "ma a quelle cifre chi pensavi di portare a casa? Il cugino?". Consiglio spassionato alla vigilia del ritorno del caldo opprimente. Non scaldatevi troppo, non pendete dalle labbra di nessuno, non fatevi minare le meritate vacanze.

In the box - @augustociardi75