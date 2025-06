Tridente tricolore

LR24 (AUGUSTO CIARDI) - Ranieri, Gasperini e Massara. I sostenitori degli italiani che fanno calcio in Italia finalmente trovano pace. Che poi in fondo fuori i torti non li hanno. Anzi. Si può lavorare bene nel calcio anche se ha una nazionalità diversa, ma in questo caso i tre in questione sono docenti in questa materia. Perché se prendi un patriarca del calcio nostrano, Ranieri, aggiungi uno dei migliori allenatori in circolazione, Gasperini, e completi il quadro dirigenziale-tecnico con uno dei dirigenti più capaci nello scovare talenti, Massara, ottieni un comparto completo e ottimamente assortito. I presupposti per fare bene ci sono tutti. Ora bisognerà vedere gli effetti.

La Roma nel 2011 provò a dare un impulso importante richiamando Baldini e ingaggiando Sabatini. In panchina la scelta, Luis Enrique, fu infelice non tanto per colpe dello spagnolo quanto per l'incapacità dirigenziale nel saperlo supportare e accompagnare fino alla patente, perché all'epoca Luis Enrique aveva il foglio rosa. E Baldini tradì miseramente le aspettative che la piazza si era creata dal giorno del suo ritorno. Massara è stato allievo di Sabatini, poi da direttore sportivo gli è bastato andare al Milan per superare il maestro.

Successivamente, la Roma si votò a una scelta internazionale, e nessuno poteva immaginare che Monchi avrebbe impataccato il suo curriculum con un'unica macchia, qua a Roma. Poi ci fu addirittura il periodo dell'algoritmo, per sintetizzare: un metodo grottesco di selezione dei dirigenti calcistici.

Ora sulla carta si bada al sodo. E poco importa se c'è chi esulta per Massara perché Massara gli risponde al telefono. La Roma prende un bravissimo direttore sportivo, che in carriera ha dimostrato di lavorare meglio se accanto ha un uomo di campo di esperienza (Maldini, e, si spera, oggi Ranieri), che si unisce a un dirigente che meglio di chiunque altro abbia lavorato nella Roma degli ultimi quindici anni conosce la materia, e a un allenatore che ha il grande pregio di volere essere partecipe alle manovre di mercato. Le premesse sono le migliori che si possano auspicare.

