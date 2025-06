LR24 (AUGUSTO CIARDI) - Una Federazione allo sbando, da sempre protetta da una certa stampa accomandante e del tutto priva di capacità critica al cospetto di chi comanda. Anche il semplice pensare di ingaggiare Ranieri concedendogli il doppio incarico basterebbe per chiedere con veemenza la decapitazione dei vertici. Vivono su Marte. Immaginate Ranieri dirigente della Roma e Commissario tecnico. Immaginate la Nazionale che gioca pochi giorni prima di un big match della Roma, magari di un derby. Immaginate che nel corso della partita degli azzurri Zaccagni giochi novanta minuti non stando al meglio della condizione fisica, che si faccia male e che salti il derby. Ora pensate alle polemiche.

Voi immaginate e pensate, la Federazione no. E neanche i tanti mass media nazionali accomodanti, che acritici e ossequienti invocano Ranieri senza minimamente pensare alle conseguenze. Novelli Alice nel Paese delle meraviglie. Fini dicitori dell'opinione populistica, maestri del corsivo devoto al potere, scritto in punta di penna alloggiando all'interno di una bolla. D'altronde viviamo nel Paese in cui le conferenze stampa diventano comizi di propaganda.

A fine stagione il capo degli arbitri convoca i mass media e invece della resa dei conti le cronache diffondono bollettini in cui si magnificano le doti dei direttori di gara. A fine Europei dello scorso anno, Gravina convocò una conferenza stampa al termine della quale c'era la sensazione che fossero gli italiani a dovergli chiedere scusa per la figura penosa dell'Italia e non viceversa. Per non parlare della patetica esaltazione di una manciata di partite giocate dalla squadra di Spalletti, a cui dopo il flop colossale estivo era stato perdonato tutto. C'è un enorme problema di comunicazione in Italia. Non soltanto un enorme problema calcistico.

Non avrebbe senso se la Roma, attraverso i suoi tesserati, lanciasse una ciambella di salvataggio a una Federazione che in barba a ogni logica continua a collezionare errori, danni di immagine e fallimenti. In un mondo di veline, se salta il piano Ranieri potrebbero puntare sul Gabibbo. Un altro che piace a tutti.

In the box - @augustociardi75