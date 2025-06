L'apocalisse

LR24 (AUGUSTO CIARDI) - Alla fine della giostra, la descrizione apocalittica della Roma non era legata a Lina Souloukou, a Florent Ghisolfi e al breve regno di Ivan Juric. Anche ora che hanno iniziato a lavorare insieme Claudio Ranieri, Frederic Massara e Gian Piero Gasperini, la Roma nell'immaginario collettivo continua a essere dipinta come una mendicante che nelle ultime ore del mese di giugno cerca di elemosinare monete anche fuori corso che servano per tenere in vita il club e per mettere insieme il pranzo e la cena.

Fate una breve rassegna stampa. La Lazio sta vivendo un momento drammatico, Sarri è ben oltre l'orlo di una crisi di nervi, ma i titoli dei quotidiani sono perentori. Ci pensa Lotito! Per risolvere la questione blocco sul mercato ha già in canna il piano A e il piano B. Si pubblicano valutazioni dei cartellini di buoni calciatori come Rovella, Tavares e Gila manco fossero top player che si litigano le big europee. Quaranta, cinquanta, cinquantacinque milioni. Tutto apposto. Peccato che per l'indice di liquidità non basti vendere i calciatori. Ma la gente che ha poco tempo per informarsi non può saperlo. Quindi si fida di ciò che legge. Lazio tutto ok. Roma già ko.

Perché in meno di un mese non è bastato a molte testate incassare la figura barbina, dopo che per mesi hanno scritto che i giallorossi rispetto a tutte le altre erano in grave ritardo sull'allenatore, registrare l'arrivo di Gasperini, mentre Inter, Juventus, Lazio, Atalanta e Fiorentina stavano ancora a carissimo amico. Si è dato per scontato che Svilar se ne sarebbe andato prima che scoccasse l'estate e che uno fra Angelino e Ndicka, se non entrambi, sarebbe partito in cambio di un piatto di minestra.

La Roma viene raccontata come club in perenne ritardo e difficoltà. Gila vale 50 milioni, mentre Ndicka va svenduto a 20 milioni. Una narrazione reiterata che non diventa mai cronaca. Che non contribuisce alla crescita delle copie vendute. Che è in perenne contrasto con la realtà. I rapporti contano più dei fatti.



In the box - @augustociardi75