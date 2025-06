La fiera delle esagerazioni

LR24 (AUGUSTO CIARDI) - Scadenza contrattuale 2027. Allarme scattato senza motivo prima che finisse la stagione 2024-25. Procurato dalle strategie comunicative dell'agente del calciatore, consapevole di avere tra le mani uno dalle mani d'oro. Poi però bisogna saper distinguere. Nel contesto in cui la Roma al massimo "fa trapelare", se ci si abbevera all'unica fonte ciarliera, si commentano i fatti perdendo il senso della misura.

Un bombardamento mediatico che ha attecchito facilmente perché la Roma viene descritta perennemente in ritardo. Al termine di una stagione altamente contraddittoria. Si è scritto e detto per mesi che fosse vergognoso che mancasse l'allenatore e poi la Roma ha preso uno dei migliori mentre le altre stavano ancora incassando il no dei candidati che rifiutavano. Si è scritto e detto che la Roma avesse praticamente perso Mile Svilar, perché nella negoziazione offriva una manciata di fusaie e due monete fuori corso. A un certo punto hanno fatto ingrifare i tifosi del Milan, che già sognavano Svilar erede di Maignan in cambio di Saelemaekers e di qualche banconota del Monopoli. E invece Svilar rimarrà. Perché, per quanto a Roma sembra che tutto ciò che ruota attorno alla Roma sia un unicum, accade invece né più né meno ciò che si registra in ogni angolo del mondo calcistico. La logorrea del manager di Svilar era semplicemente un momento della trattativa che prevedeva una strategia dello stesso atta ad attirare attenzione sul suo assistito. E in una piazza che sull'altare della passione spesso sacrifica la malizia, in molti sono andati nel panico più totale. Senza motivo. Dando per scontato che ciò che faceva diffondere l'agente fosse una verità assoluta.

Similitudini con la vicenda Ranieri-Nazionale? Tante. Chi dava per scontato che Ranieri sposasse l'azzurro, ha dato credito a chi scriveva avendo ascoltato soltanto una campana, la Federcalcio. Niente di nuovo. Tutto molto noioso e scontato.

In the box - @augustociardi75