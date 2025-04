La nuova vita di Ranieri

LR24 (AUGUSTO CIARDI) - Chiariamolo subito. Non andrà in giro per il mondo zaino in spalla tipo Nakata quando abbandonò in tenera età il calcio giocato. La nuova vita è prevista a Trigoria. Ma con panni diversi da quelli indossati per trentacinque anni. Con un ruolo già chiaro ma con un appellativo da definire. Perché anche in questo caso sarà Dan Friedkin a decidere se sulla targhetta sulla porta del suo ufficio si scriverà Consulente, Direttore generale, Consigliere speciale, o semplicemente dirigente. O meglio ancora Ufficio del signor Claudio Ranieri. Perché le competenze sono quelle che immaginiamo da quando ha firmato il contratto a metà novembre. Ranieri magari manco immaginava che le parole post Roma-Juventus provocassero allarmismo. Rispondeva all'ennesima domanda sul suo futuro, a cui con grande schiettezza aveva già risposto in modo definitivo prima di Lecce-Roma.

Non allenerà più, ma come si vocifera in queste ore non c'è in programma di abbandonare la Roma. Perché i tifosi della Roma temono proprio questo. Di restare al buio se lui se ne andasse. la sua nuova vita prevede una quotidianità diversa dalla routine degli ultimi decenni. I viaggi per il mondo? Di sicuro avrà più tempo libero. Questo non vuol dire che farà come Ibrahimovic che stanzia a Milanello nei ritagli di tempo fra una vacanza con la famiglia e un impegno personale. Normale che guardi al futuro con stimolo, curiosità e magari pure con qualche pensiero. Provateci voi a fare qualcosa di diverso dopo decenni di giornate scandite da allenamenti, doppie sedute, riunioni tecniche, ritiri e trasferte.

All'orizzonte non ci sono ipotesi di fratture. Punti da chiarire sì, ma come in ogni campo quando si intraprende una strada che porta al cambiamento. La piazza romanista è incline all'allarmismo, nell'ultimo decennio ha fatto i conti con il doppio addio di Totti, il doppio addio di De Rossi e con quello di Mourinho. Nervi scoperti e sindrome dell'abbandono, che possono essere giustificati. Ma all'ansia legata al nome del futuro allenatore, si può escludere l'agitazione per un addio che non è previsto.



In the box - @augustociardi75