LR24 (AUGUSTO CIARDI) - Da un'idea di Claudio Ranieri, la serie che prende spunto dal romanzo primaverile dello stesso autore, Ranieri, che è stato letto da un'intera città, appassionata di spy story. Ranieri esclude tutti i nomi fatti fino a quel momento per la sua sostituzione? Ecco La Lista con tutti i nomi fino a quel momento non menzionati. Ranieri risponde "da mo!" quando al Messaggero gli chiedono se La Lista sia stata consegnata? Ecco che da quel momento emergono mille retroscena su come siamo andate le cose per la stesura definitiva. Ranieri parla de La Lista di Ghisolfi che poi è stata assorbita dalla sua per essere presentata al Presidente? Ecco che spuntano i nomi caldeggiati dal dirigente francese, più freschi e più esotici rispetto a quelli scritti dell'esperto allenatore romano. La serie tv La Lista è già in onda, e viene raccontata da siti, radio, quotidiani e social. Ma non si starà esagerando? In fondo stiamo parlando del più classico dei confronti fra dirigenti e presidente all'atto di cambiare allenatore. Salvo i casi per cui si è andati dritto per dritto su un tecnico sapendo di poterlo convincere, ogni volta che si sceglie un allenatore c'è un confronto e vengono passati nomi e opportunità. Sia a Roma sia altrove, anche in realtà calcisticamente molto più importanti della Roma. Ma qui a Roma piace più che altrove romanzare, e Ranieri, uomo di comunicazione, sa bene come indirizzare i discorsi, non tanto dei tifosi, quanto negli addetti ai lavori, che da un mese parlano solo de La Lista, spesso romanzando, noi tutti, poi di quanto già sceneggiato nel romanzo stesso. La Lista, ultimo atto: a breve su tutte le piattaforme.

In the box - @augustociardi75