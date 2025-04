Bene di prima necessità

LR24 (AUGUSTO CIARDI) - Nessuno avrebbe mai immaginato lo scorso novembre che la Roma potesse ritrovarsi, a quattro giornate dalla fine, a un tiro di schioppo dal quarto posto. Mentre i pochi che non conoscono Antonio Conte non avrebbero scommesso un centesimo sul Napoli oramai strafavorito per lo scudetto dopo il decimo posto della passata stagione. Il calcio muta, si trasforma, in meglio o in peggio a seconda dei gusti, ma una cosa non cambia mai. Gli allenatori fanno la differenza per chi vuole ottenere risultati.

Soltanto Claudio Ranieri poteva riesumare la Roma e portarla a un passo dal paradiso. Soltanto Conte poteva puntare dritto per dritto allo scudetto nonostante a gennaio gli abbiano persino venduto il calciatore più forte. Il calcio sempre più frequentemente si riempie la bocca della parola progetto, manco fosse un quartiere residenziale da costruire. Ma nel calcio le parole sono la giustificazione di chi non sa badare ai fatti.

La verità è che per ottenere l'unica cosa che conta nel calcio, i risultati, servono gli allenatori giusti, se te li puoi permettere. Non a caso Ancelotti è tornato al Real Madrid. Non a caso chi vuole stravincere ricopre di soldi Guardiola. Non a caso Sensi si affidò a Capello. Non a caso per tornare a vincere la Roma chiamò Mourinho. Non a caso, ora, constatato mille volte che Ranieri smetterà di allenare, ci si sta adoperando per sostituirlo con un top manager. Perché questo serve oggi alla Roma.

Certo, serve anche un amministratore delegato, una struttura dirigenziale adeguata, un comparto scouting sviluppato. Bella forza. Per ribadirlo di continuo non serve avere un quoziente intellettivo particolarmente elevato. Lo capiscono anche i bambini. Ciò che invece a molti ancora non è chiaro, è che ci sono momenti in cui non puoi fare a meno di un top manager. In questo momento la Roma ha bisogno di un Allegri, di un Conte se lascia il Napoli, di un Ancelotti se non firma per il Brasile. Specchietto per le allodole? No. Bene di prima necessità. Priorità assoluta. Necessità. Urgenza e impellenza.



In the box - @augustociardi75