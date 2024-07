Soulé entro e non oltre

LR24 (AUGUSTO CIARDI) – Questa è la settimana di Matias Soulé alla Roma. Per una serie di ragioni che superano per importanza addirittura la componente più importante, ossia l'offerta giusta, più vicina ai 30 che ai 25 milioni. Ma Soulé sarà della Roma entro e non oltre questa settimana perché i tempi sono tutto nella vita. Se la Roma prende Soulé ora, l'acquisto sarà celebrato come si deve, nonostante i ritardi sulle altre esigenze di mercato. Se fosse annunciato fra dieci giorni, o fra due settimane, non perderebbe valore il calciatore, ma l'annuncio. Ragionamento cervellotico? Tutt'altro. Un annuncio ritardato dovrebbe farsi spazio tra le preoccupazioni per il completamento della rosa e svilito dallo scetticismo incalzante nei confronti delle opere attuali del club Roma. Di Soulé si parla oramai da una venticinquina di giorni. Trattativa non semplice, favorita dall'ottimo lavoro realizzato da Ghisolfi, finalizzato all'ok del calciatore, che preferisce la Roma ai club inglesi e la proposta della Roma agli stipendi proposti in Premier League. Si allungassero i tempi, la trattativa per Soulé assumerebbe le fattezze del tormentone. Con tutti i rischi del caso. Perché per i tormentoni spesso non è previsto il lieto fine. Una serie di ragioni atte a convincerci che questa settimana Matias Soule diventerà un calciatore della Roma. Senza rinvii. Entro e non oltre.

In the box - @augustociardi75