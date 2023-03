Il mese caldo

LR24 (AUGUSTO CIARDI) - Manca ancora la data, ma i tempi stanno maturando. José Mourinho non la sta aspettando come fosse il suo salvavita, può immaginare che sia alle viste, e nel frattempo non ha mai nascosto, prima ai suoi confidenti e poi in pubblico, l'auspicio di avere un incontro con la proprietà per la pianificazione della terza stagione, e di conseguenza per negoziare il prolungamento del contratto che scade nel 2024, magari di un anno più opzione per il successivo, ma questo aspetto deve essere eventualmente studiato e concordato.

Ora non sta facendo pressione mediatica, ciò che doveva fare capire e che poi doveva dire, lo ha fatto intendere e lo ha detto. Aprile è un mese importante. Non soltanto per le partite decisive in coppa e in campionato. Nessuno ancora ha fatto il circoletto rosso attorno uno dei trenta giorni del mese entrante. Ma lo stesso Friedkin è oramai consapevole che uno come Mourinho non va mai dato per scontato, e che maggio significherebbe stagione oramai agli sgoccioli.

Nota a margine per chi si chiede "ma di cosa devono parlare se ad aprile non sarà ancora noto il piazzamento in classifica?" la risposta è sempre la stessa: i grandi allenatori non pianificano il futuro proprio e delle squadre che allenano a luglio. Piaccia o no, un conto sono le opinioni e i giusti, altra cosa sono i fatti.

In the box - @augustociardi75