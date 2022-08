Fiat Punto

LAROMA24.IT - Fine primo tempo. "Certo ‘sta Roma...". "Eh, che te dicevo?". "Appena se alza il livello". "Ao ogni anno così". "Se so ca**ti sotto come ar solito". "Se vedeva subito". "Er mercato da 4". "Ma Dybala è questo?".

Ibanez? Perché un po' di Ibanez sopra ci sta sempre bene.

"De Abraham ne volemo parla?". "Non je va, non je va". "Ancora a zero dopo Salernitana e Cremonese...". "E Belotti mica lo ufficializzano...". "Sai mo come te serviva?".

Secondo tempo. Silenzio. Pausa.

Goooooooooooooooooooooooooooooooooooool.

"Ao segna sempre Abraham". "Che cazzo ha fatto Dybala?!?". "Dajeeeeeee". "Non morimo mai!!!". "Da angolo semo i più forti del mondo dice Opta".

Quante cazzate si dicono su Whatsapp a fine primo tempo.

Post scriptum: Mourinho alla vigilia: "Se qualcuno mi chiede di prendere un punto, restare qui, non viaggiare e preparare la gara col Monza, non voglio". Prendiamo il punto mister, pure dopo aver viaggiato e disperato. Mica solo oggi, per una vita. Soprattutto lì, soprattutto dopo quello che pensavamo a fine primo tempo.