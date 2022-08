Joya Beach Party

LAROMA24.IT - E' passato più di un mese dal concerto più bello dell'estate, quello in cui Roma ha cantato dell'amore per la sua squadra chiarendo a Paulo Dybala dov'era appena entrato. Una serenata di quella folla follemente innamorata, davanti al campione con il volto da bambino, quei tratti che, per un attimo, ha addolcito sulla faccia segnata di tanti adulti, di colpo tornati a guardare in su. Proprio come fanno i bambini e sempre meno gli adulti.

Chissà cosa ha visto Paulo sotto questa prima, splendida, maschera a colori. Perché qua è tutto a colori, se ti guardi intorno.

E a maggio (specialmente a Tirana) il mondo è bello e invitante di colori.

[...]

E allora tu che fai?

Golosamente aspetti.

Aspettiamo, Paulo. Da tanto.