State buoni se potete

LR24 (AUGUSTO CIARDI) - Calendario alla mano, il quarto posto sembra essere un miraggio. La Roma che ha preso tre punti alla Juventus nell'ultima giornata dovrà andare a giocare, tra le altre, a Napoli e a Milano con l'Inter, due pretendenti allo scudetto. Ma quest'anno nessuno chiedeva in modo perentorio di tornare in Champions League, soprattutto dopo un triennio da museo degli orrori.

Le aspettative si potevano creare sulla crescita della squadra, e gli ultimi tre mesi hanno certificato che la Roma sta progredendo, il primo quarto dell'anno solare ha partorito due sconfitte, con Milan e Juventus, ma coi bianconeri è facile ricordare come sia andata, si è trattato della classica partita fuori concorso. La Roma è cresciuta in consapevolezza e solidità, e quando azzecca la giornata trova la porta attraverso schemi studiati, di quelli che realmente se li confezionano le squadre dei celebrati giochisti, si scatenano i fanatici della costruzione dal basso lanciando petizioni per la beatificazione del santone di turno.

Questa Roma rinvia i discorsi sul mercato, perché oltre al campionato c'è la Conference League, che si affronta con altre credenziali, perché lì la Roma è favorita assieme a Marsiglia e Leicester. Ma prima bisogna regolare i conti col Bodo Glimt. Campionato vivo più coppa europea da protagonista, il mercato può attendere, anche se i media continuano a presentarlo ogni giorno, e il piatto del giorno è sempre Zaniolo, una scaldatina al microonde e voilà, il pranzo è servito. Fanno tutto da soli, i media. Il soggetto è sempre la Juventus. Che chiude, poi frena, quindi rilancia, convince il calciatore, sprinta, chiede lo sconto, pressa e fa il blitz. Ogni giorno un capitolo nuovo che poi sa di vecchio, con verbi stantii e ricostruzioni fantasiose e romanzate. State calmi, se potete. Magari Zaniolo andrà davvero alla Juventus. Ma la descrizione della Juventus che fra marzo e inizio aprile "fa cose" in preda a raptus compulsivi rischia di diventare discretamente patetica.

Quindi, meglio ribadire che per la prima volta, da mesi, pure se l'Atalanta vincesse il recupero, raggiungerebbe la Roma ma quinta sarebbe la squadra di Mourinho, che negli scontri diretti sta davanti ai bergamaschi e alla Lazio, e salvo sfaceli pure davanti alla Fiorentina. Con ottime possibilità di migliorare il piazzamento dello scorso anno.

Per ora, ma non per scaramanzia, meglio considerare quasi impossibile la scalata al monte Champions. Poi certo i programmi nella vita possono essere stravolti dall'emotività. Se la Juventus avesse subito un durissimo contraccolpo psicologico domenica sera dopo l'immeritata sconfitta contro gli odiati interisti...

In the box - @augustociardi75