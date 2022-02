Tiago Punto

LR24 (AUGUSTO CIARDI) - Vittoria rotonda a Empoli nonostante un secondo tempo rilassato. Inserimento impeccabile di Sergio Oliveira e Maitland-Niles. Prospettiva di calendario golosa considerando che fino a inizio marzo, quando arriverà all'Olimpico l'Atalanta, le avversarie in Serie A non sembrano essere ostacoli insormontabili. L'eccitazione da Coppa Italia portata in dote dalla partita in casa della più forte. Eravamo rimasti qua. A queste rosee prospettive stagionali. Poi c'è stata la coda di mercato.

La Roma come da programma ha pensato a potare, poi involontariamente è finita in un circolo vizioso tutto mediatico sulla vicenda Zaniolo. Che rimanga o meno, le parole di Tiago Pinto non dovevano mettere un punto sul suo futuro, il dirigente della Roma si è semplicemente espresso come avrebbe fatto qualsiasi altro dirigente di club sul futuro di un calciatore importante. Ma oramai diventa noioso continuare a parlarne. Tanto, sarà facile notarlo, col ritorno delle partite dopo la sosta, la vicenda finirà nel cassetto. Fino a quando Zaniolo non steccherà un paio di partite consecutive, e allora inizieremo a leggere dei tormenti di Zaniolo, dei dubbi di Zaniolo, dei musi lunghi di Zaniolo. Solite cose.

Genoa, Sassuolo, Verona, Spezia. Parliamo di opportunità. Come dite? Le tabelle portano male? Ah beh, perché la Roma senza tabelle avrebbe dieci scudetti. Parlare di prospettive non significa lanciarsi verso un delirio che che induce a credere nello scudetto, ma la stagione entra nel vivo e la Roma, che ha perso punti pesantissimi anche per suoi demeriti (basti ricordare Verona, Bologna e Sampdoria), può arrivare alla sfida contro Gasperini nelle migliori condizioni, sfruttando gli scontri diretti delle altre. Magari servirà a staccare in classifica Fiorentina e Lazio, prossime allo scontro. O a dimostrare che le imperfezioni della Roma non sono tanto più grandi di chi la precede.

Serve consapevolezza, nonostante ora la Juventus sia lanciatissima grazie a Vlahovic e Zakaria, ma prima di definirla irraggiungibile sarebbe opportuno quantomeno attendere i loro esordi in bianconero. Invece si preferisce dare tutto per scontato. Che il campionato sia finito. Che Zaniolo sia già della Juventus. Che siccome alle viste ci sono quattro partite abbordabili la Roma sicuramente ne steccherà qualcuna perché "mai 'na gioia". Ecco, se c'è qualcosa che forse porta davvero sfiga, è questa cappa di negatività che si ostenta per essere in tendenza. Per le partite e il calciomercato.

In pieno stile piacionesco. Meglio pensare che la squadra possa dare continuità ai settanta minuti eccellenti giocati contro la Juventus prima della paralisi e alla partita contro l'Empoli. E che Abraham posso continuare a segnare a raffica sull'onda di una prima stagione italiana di alto livello. Magari non si vincerà nulla manco quest'anno, ma di sicuro si camperà meglio.

In the box - @augustociardi75