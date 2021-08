La via della sete

LR24 (AUGUSTO CIARDI) - Sindrome di Stoccolma: innamorarsi del carceriere. I carcerieri del terzo millennio sono la noia e le cattive abitudini. Le vittime sono i fruitori di notizie e molto spesso quelli che le notizie dovrebbero trovarle, stimolati nel farlo. Le cattive abitudini generano apatia, assuefazione a modi di fare che quasi mai piacciono ma dai quali diventa difficile staccarsi: pigrizia mentale. Tutto deve girare anche se i giri sono sempre uguali. Riempire pagine nonostante si svuoti il cassetto della curiosità, dell'iniziativa. È estate, ci mancano le conferenze stampa sui topini di Trigoria? Le domande sul tesoretto di mercato? Ci mancano sul serio? O le polemiche da innescare ad arte su Totti dirigente o i confronti con Pallotta? Davvero? Nel dubbio, si fa il gioco del silenzio. Interpretabile, ovvio, fino a quando a parlare sono i fatti.

I Friedkin sono già precipitati nella popolarità? Vanno a prendere Mourinho con l'apparecchio di famiglia come se fossero dei "semplici" gestori di un aerotaxi. Vengono descritti in avaria? Prenotano un volo al general manager affinché completi l'operazione più onerosa della storia della Roma. Si descrive Mourinho, senza conoscerlo affatto se non attraverso un artefatto docufilm, deluso-pentito-disperato-isterico-stizzito? Lui risponde con una foto sorridente in cui annuncia un'intervista, tendendo la mano e definendo i media degli amici. Da grande uomo di comunicazione. Il nuovo. La nuova via. Soddisfare la sete attingendo a una fonte nuova e non alle solite bottiglie di plastica che sono pesanti da trascinare dal supermercato. E che chissà da quanto tempo stavano sotto al sole fuori ai magazzini.

Dissetiamoci. Fa ancora molto caldo.

In the box - @augustociardi