Dzeko in panchina significa gestione

LR24 (AUGUSTO CIARDI) - L'assenza di Dzeko dall'undici titolare non nasconde alcun retroscena di mercato. Rientra nell'ottica della gestione del centravanti, che si è presentato in ritiro in forma e motivato. Dzeko e Mourinho hanno instaurato da subito un rapporto schietto e diretto, tipico fra uomini di calcio di un certo livello. Dzeko rimarrà? Può restare. Ma se arrivasse per lui una proposta quantomeno biennale a condizioni economiche favorevoli, verrebbe presa in considerazione. Tutto alla luce del sole. Mentre possono restare nell'ombra le ricostruzioni fantasiose legate alle amichevoli.

In the box - @augustociardi