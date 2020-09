Mai dire mai

LR24 (AUGUSTO CIARDI) - Oppure mai dire sempre. Il calcio moderno non prevede assolutismi. La settimana che culmina con Roma-Juventus avrebbe campato di rendita facendo perno su Dzeko, che sarebbe tornato da fresco ex nella squadra di cui era stato capitano fino a un mese e mezzo prima. Ci saremmo domandati se Pirlo lo avrebbe buttato subito nella mischia, lui che ha spinto più di tutti per averlo, ci saremmo domandati se avrebbe tradito emozioni, pur sapendo che senza pubblico all'Olimpico (con tutto il rispetto dei mille spettatori) sarebbe comunque stato un ritorno nel deserto.

Niente di tutto questo, molto più sommessamente ci si chiede se Morata farà subito coppia con Cristiano Ronaldo, e se Dzeko sarà di nuovo il capitano della Roma. Questione di lana caprina. O meglio, non fondamentale per chi non attribuisce alla fascia quel fascino carismatico molto romantico, che ha un senso però se a indossarla è un calciatore che fa epoca, la cui leadership nessuno può discutere. Altrimenti, il capitano è colui che gode della fiducia dello spogliatoio, individuato dall'allenatore in quanto elemento in grado di rapportarsi all'arbitro, tenendo però a mente che il capitano che in campo va a parlare con il direttore di gara, non ha il potere di smontare la decisione appena presa. Quindi Dzeko, ancora oggi il calciatore più forte della Roma. A oggi il calciatore acquistato negli ultimi dieci anni con la militanza più lunga in giallorosso. Sesta stagione consecutiva, non considerando Florenzi in quanto prodotto del vivaio, che tornò dal Crotone nel 2012 giocando sette stagioni e mezza consecutive prima di andare a Valencia lo scorso gennaio.

Alla fine del primo tempo di Verona, era naturale fisiologica la domanda "se ci fosse stato Dzeko a fraseggiare con Pedro e Mkhitaryan o a raccogliere i cross da Karsdorp e Spinazzola, quanto gol avrebbe fatto la Roma?". Eccola l'importanza di Dzeko. Per forza e per contingenze il vero grande insostituibile degli ultimi anni. Quindi, capitano o degradato, amato o no, "juventino" o "del Chelsea", la Roma e Dzeko aggiungono un nuovo capitolo alla loro storia infinita. Nonostante il calciomercato sia ancora aperto e qualcuno continua a essere convinto che potrebbe ancora lasciare la capitale.

In the box - @augustociardi75