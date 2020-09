E' sempre fantamercato

LR24 (AUGUSTO CIARDI) - Juan Jesus a un passo dal Cagliari, anzi no, dal Genoa...macché, manca l'accordo, con troppa fretta si è dato fiato alle trombe della cessione, il difensore potrà piacere o meno, dentro e fuori dal campo, ma non ha mai detto di essere prossimo all'addio e, giudizio opinabile, se non si concretizzeranno le trattative, si potrà criticare ma non dimenticando che non ha puntato la pistola alla tempia di nessuno quando firmò il contratto con la Roma. Idem Fazio, è del Cagliari! Anzi, no, il Cagliari tratta Godin che, appena tornato protagonista nell'Inter, deve essere sacrificato sull'altare dei conti milanesi, perché mentre gli ingenui accostavano Messi ai nerazzurri, i suoi amministratori contabili imponevano a Marotta e Ausilio di fare cassa, risparmiando sugli ingaggi e realizzando plusvalenze. E Florenzi? Ti pare che Conte che lo conosce così bene non farà spendere almeno 20 milioni a Zhang? Proprio no, neanche ci pensa, idem l'Atalanta, che cerca esterni e...ti pare che non farà spesa a Roma dove oltre a Florenzi (che va a Parigi dopo un numero di alta scuola dell'agente Lucci) c'è pure un Karsdorp da rilanciare? Neanche, prendono Piccini, reduce dai box di Valencia. Per non parlare di Under. Dove sono finiti i 50 milioni (cinquanta milioni) che secondo i bene informati il Bayern Monaco sarebbe pronto a spendere da almeno due anni? Forse assieme ai 40 che il Barcellona avrebbe dovuto mettere sul piatto per Kluivert, soltanto perché il papà giocò in Catalogna, sulla fiducia, in nome della tradizione (storia più o meno simile alla boutade che girava tre anni fa quando era dato per scontato che Gerson sarebbe finito a calciare palloni d'oro al Camp Nou).

E poi: la Roma ha giustamente blindato Lorenzo Pellegrini, ma deve affrettarsi a modificare la cifra fissata dalla clausola, altrimenti ci sarà la corsa per portarglielo via! Siamo davvero così convinti che siano arrivate tutte queste offerte per il centrocampista della Nazionale? Molto spesso deformiamo la realtà. Siamo i primi a iper criticare una squadra che da due anni finisce fuori dai posti buoni per entrare in Champions League, ma continuiamo a essere convinti di avere in rosa i calciatori più forti, più appetiti. Li malediciamo fino ad aprile, poi da maggio ci meravigliamo perché non arrivano offerte da decine di milioni di euro. Esistono gli scambi contabili, tipo Spinazzola-Pellegrini Luca di un anno fa, con valori certificati agli atti distanti dalle valutazioni tecnico-economiche legate al rendimento. Ma come è pensabile che un Under costato molto meno di 20 milioni, all'indomani di un triennio di cui è possibile salvare due mezze stagioni, possa avere una valutazione superiore ai 20 milioni stessi? O che società storiche ma di secondo piano possano accollarsi stipendi monstre per difensori finiti in fondo all'armadio assieme alla naftalina? E per fortuna che c'è stato il buongusto, finora, di non riportare rumors su Perotti e Pastore.

In the box - @augustociardi75